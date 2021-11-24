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Son dakika spor haberi: Dick Advocaat Irak Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 74 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:38 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:04
Son dakika spor haberi: Dick Advocaat Irak Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etti

Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın Irak Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı bildirildi.

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, ülkenin resmi haber ajansına (İNA) yaptığı açıklamada, "Federasyon, Advocaat'ın resmi olarak sunduğu istifasını kabul etti. Advocaat, Iraklı futbol severler ve kendisi için de hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi." dedi.

Sözcü Zamil, Hollandalı teknik direktörün, bundan sonra da Irak takımlarını desteklemeye devam edeceğini ve Irak Futbol Federasyonunun talebi durumunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verebileceğini söylediğini aktardı.

Zamil, Advocaat'ın yerine yardımcısı Zeljko Petrovic'in göreve devam edeceği bilgisini verdi.

Dick Advocaat 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yapmıştı.


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