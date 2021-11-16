Hollanda - Norveç maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

HOLLANDA - NORVEÇ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Hollanda ile Norveç kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda - Norveç maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Norveç maçı 16 Kasım Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

HOLLANDA - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hollanda: Biljow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, F de Jong, Klaassen; Bergwijn, Memphis, Danjuma

Norveç: Nyland; Pedersen, Strandberg, Lode, Meling; Normann, Thorsby; Odegaard, Thorstvedt, Elyounoussi; Sorloth