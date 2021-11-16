Bolivya - Uruguay maçı CANLI | Bolivya Uruguay maçı izle

Bolivya ve Uruguay, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika grubunda karşı karşıya geliyor. Uruguay'ın Dünya Kupası'na gitmesi için maçtan farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Bolivya Uruguay maçını haberimizden takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Bolivya: Lampe, Sierra, Bejarano, Sagredo, Justiniano, Abrego, Villarroel, Fernandes, Arce, Moreno, Ramallo

Uruguay: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Vecino, Bentancur, Nandez, Torreira, Moreira, Marinez, Perez

Bolivya ve Uruguay son olarak 2021'in Eylül ayında karşı karşıya gelmiş ve mücadele, Urugay'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.