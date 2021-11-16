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Bolivya - Uruguay maçı CANLI | Bolivya Uruguay maçı izle

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Eleme grubu maçında Bolivya ve Uruguay karşı karşıya geliyor. Bolivya grupta 12 puanla iddiasız durumda. Uruguay ise 16 puanla 6. sırada bulunuyor. Urugay'ın önünde aynı puanla, yüksek averajla Kolombiya ve Şili bulunuyor. Uruguay, Dünya Kupası'nda direkt gitmesi veya play-offlara kalması için Bolivya'yı farklı geçmek zorunda. Bolivya - Urugay maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 22:45 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 23:00
Bolivya - Uruguay maçı CANLI | Bolivya Uruguay maçı izle

Bolivya ve Uruguay, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika grubunda karşı karşıya geliyor. Uruguay'ın Dünya Kupası'na gitmesi için maçtan farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Bolivya Uruguay maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Bolivya: Lampe, Sierra, Bejarano, Sagredo, Justiniano, Abrego, Villarroel, Fernandes, Arce, Moreno, Ramallo

Uruguay: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Vecino, Bentancur, Nandez, Torreira, Moreira, Marinez, Perez

Bolivya ve Uruguay son olarak 2021'in Eylül ayında karşı karşıya gelmiş ve mücadele, Urugay'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

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