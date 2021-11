Son dakika spor haberi: Hollanda'da Norveç maçı öncesi Stefan de Vrij şoku!

2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'yla aynı grupta yer alan Hollanda'da son maçlar öncesi Stefan de Vrij şoku yaşanıyor.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Karadağ ile oynanan maçta sakatlanan 29 yaşındaki stoperin, Norveç'le yapılacak kritik müsabakada forma giyemeyeceği bildirildi.

🗞 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐫𝐢𝐣 𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦𝐩@Stefandevrij has left the training camp because he suffered an injury last night in the game against Montenegro. As a result, he will miss Tuesday's game against Norway. Get well soon, Stefan! 🧡#WCQ2022 pic.twitter.com/4fAPsIWw2N