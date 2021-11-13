Fransa - Kazakistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

FRANSA - KAZAKİSTAN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Fransa ile Kazakistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fransa - Kazakistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Kazakistan maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadele UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

FRANSA - KAZAKİSTAN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fransa: Lloris; Kounde, Upamecano, L. Hernandez; Pavard, Kante, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappe, Benzema

Kazakistan: Pokalitov; Beysebekov, Alip, Maliy; Bystrov, Kuat, Zhukov, Vasiljev, Taykenov; Shushenachev, Omirtaev