Haberler Futbol İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İngiltere evinde Arnavutluk ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 12:40
İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İngiltere ile Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Arnavutluk maçı 12 Kasım Cuma günü saat 22:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips; Sterling, Foden, Grealish; Kane

Arnavutluk: Berisha; Ismajli, Kumbulla, Veseli; Hysaj, Ramadani, Bare, Trashi; Bajrami; Cikalleshi, Broja

DİĞER
Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu! Düşük fiyatlı kiralık ilanlarla...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor