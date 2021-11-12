İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İngiltere ile Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İngiltere - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Arnavutluk maçı 12 Kasım Cuma günü saat 22:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips; Sterling, Foden, Grealish; Kane

Arnavutluk: Berisha; Ismajli, Kumbulla, Veseli; Hysaj, Ramadani, Bare, Trashi; Bajrami; Cikalleshi, Broja