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İngiltere - Arnavutluk maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. I Grubu 9. maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile kozlarını paylaşıyor. İngiltere - Arnavutluk maçı maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 22:42 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 22:42
İngiltere - Arnavutluk maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. I Grubu 9. maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, James, Henderson, Phillips, Chilwell, Sterling, Foden, Sterling, Kane.

Arnavutluk: Strakosha, Ismajli, Kumbulla, Veseli, Hysaj, Ramadani, Bare, Trashi, Bajrami, Cikalleshi, Uzuni.

İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere - Arnavutluk maçı saat 22:45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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