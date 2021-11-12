İngiltere - Arnavutluk maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. I Grubu 9. maçında İngiltere, sahasında Arnavutluk ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, James, Henderson, Phillips, Chilwell, Sterling, Foden, Sterling, Kane.
Arnavutluk: Strakosha, Ismajli, Kumbulla, Veseli, Hysaj, Ramadani, Bare, Trashi, Bajrami, Cikalleshi, Uzuni.
İNGİLTERE - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere - Arnavutluk maçı saat 22:45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.