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Danimarka - Faroe Adaları maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile Faroe Adaları kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Faroe Adaları maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 12:35 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 12:37
Danimarka - Faroe Adaları maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

DANİMARKA - FAROE ADALARI MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Danimarka ile Faroe Adaları kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Danimarka - Faroe Adaları maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Faroe Adaları maçı 12 Kasım Cuma günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

DANİMARKA - FAROE ADALARI MUHTEMEL 11'LERİ

Danimarka: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Wass, Norgaard, Delaney, Maehle; Olsen, Poulsen, Daramy

Faroe Adaları: Getsson; Faero, Vatnsdal, Nattestad; Rolantsson; Hansson, Vatnhamar, Davidsen; Joensen, Edmundsson, Jonsson

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