Cibuti - Cezayir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

CİBUTİ - CEZAYİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Cibuti ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Cibuti - Cezayir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CİBUTİ - CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cibuti - Cezayir maçı 12 Kasım Cuma günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi FIFA You Tube kanalı canlı yayınlayacak.

CİBUTİ - CEZAYİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Cibuti: Hankuye; Ali, Moussa, Akinbinu; B. Mohamed, Hamza, Said, Farada; Batio, Yabe, F. Mohamed

Cezayir: M'Bolhi; Mandi, Zeffane, Bensebaini, Atal; Bennacer, Belailli, Zerrouki; Mahrez, Slimani, Bounedjah