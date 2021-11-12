Haberler Futbol Cibuti - Cezayir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Cibuti - Cezayir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Cibuti ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cibuti - Cezayir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 12:44
Cibuti - Cezayir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

CİBUTİ - CEZAYİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Cibuti ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Cibuti - Cezayir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CİBUTİ - CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cibuti - Cezayir maçı 12 Kasım Cuma günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi FIFA You Tube kanalı canlı yayınlayacak.

CİBUTİ - CEZAYİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Cibuti: Hankuye; Ali, Moussa, Akinbinu; B. Mohamed, Hamza, Said, Farada; Batio, Yabe, F. Mohamed

Cezayir: M'Bolhi; Mandi, Zeffane, Bensebaini, Atal; Bennacer, Belailli, Zerrouki; Mahrez, Slimani, Bounedjah

DİĞER
Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu! Düşük fiyatlı kiralık ilanlarla...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor