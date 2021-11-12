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Arkadaşını tekme tokat dövmüştü! Kulübünden karar...

Süper Amatör Küme'de akıllara durgunluk veren bir kavga olayı yaşandı. Değirmenönüspor'un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından maçın ortasında kavga etti. karşılaşmanın 87. dakikasında öfkeli futbolcu Mehmet Berke Atalay takım arkadaşını tekme tokat darp etti. Değirmenönüspor'dan yapılan açıklamada, söz konusu oyuncunun takımla ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 10:54 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 10:55
Arkadaşını tekme tokat dövmüştü! Kulübünden karar...

Değirmenönüspor'un, Buldan Belediyespor ile oynadığı karşılaşmanın 87. dakikasında takım arkadaşını döven öfkeli futbolcu Mehmet Berke Atalay'ın kulüple ilişiği kesildi. Bilindiği üzere Galatasaraylı Marcao ile Kerem arasında sahada yaşanan kavganın bir benzeri Denizli'de cereyan etmişti. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Değirmenönüspor'un iki futbolcusu, pas atmama tartışması sonrası maçın ortasında tekme tokat kavga etmişti. İki arkadaşın pas tartışması, sahayı ringe çevirmişti. Yaşananlardan dolayı kulübün sosyal medya hesabından özür dileyen Değirmenönü yönetimi, futbolcunun kulüple ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

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