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Minnetle anıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü sebebiyle bir açıklama yayınladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Minnetle anıyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü sebebiyle bir açıklama yayınladı. Bakan Kasapoğlu "Atatürk, milletimizden aldığı güçle mücadelesini Cumhuriyetimizin kurulmasıyla taçlandırmıştır. Vasiyeti olan 'Fikri hür, vicdanı hür' nesilleri yetiştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz mücadelesinin hareket noktası olan milli bağımsızlığımızdan ödün vermeyiz. Hedefimiz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Bu cennet vatanı bize emanet eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.
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