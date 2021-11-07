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Wesley Sneijder ve Dirt Kuyt'ın başı belada! Yasa dışı bahis...

Son dakika haberi... Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Dirt Kuyt ile Galatasaray'da adını unutulmazlar arasına sokan Wesley Sneijder, Hollanda'da gündem oldu. Buna göre iki yıldız da, yasa dışı bahis suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 14:00
Wesley Sneijder ve Dirt Kuyt'ın başı belada! Yasa dışı bahis...

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt ile Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Wesley Sneijder, Illegal Bahis soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Wesley Sneijder ve Dirt Kuyt'ın başı belada! Yasa dışı bahis...

Hürriyet'in haberine göre, Hollanda emniyeti, suç örgütü lideri olarak bilinen Piet S hakkında büyük bir soruşturma başlattı. Piet S'in örgütüne yönelik baskınlar yapılırken, Sneijder ile Kuyt'ın Piet S'in sahibi olduğu yasa dışı bahis sitelerinden bahis oynadığı saptandı.

Wesley Sneijder ve Dirt Kuyt'ın başı belada! Yasa dışı bahis...

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Savcılığın verdiği bilgide; Piet S'in oğlu Freddy'nin telefonlarının dinlendiği ve iki efsane futbolcunun düzenli olarak bu siteden bahis oynadığı belirtildi. Dirk Kuyt'ın oynadığı bahislerin bazen günlük 25 bin euroya kadar çıktığı ve kazandığı paraların tahsilatını kimseye yakalanmamak adına bazen bir benzin istasyonuna giderek yaptığı kaydedildi.

Wesley Sneijder ve Dirt Kuyt'ın başı belada! Yasa dışı bahis...

Sneijder'in ise kumar borçlarını ödemek için bahis oynadığı ifade edildi.

Wesley Sneijder ve Dirt Kuyt'ın başı belada! Yasa dışı bahis...

Şubat ayından bu yana iki kez gözaltına alınan Dirk Kuyt'ın, futbolu bıraktıktan sonra bahis oynadığını itiraf ettiği belirtildi. Sneijder'in ise bahis iddialarını yalanladığı ve alacaklılarının kendisiyle iletişim kurduktan sonra bu iddiaların gündeme geldiğini ve bahisle alakasının olmadığını aktardı.

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