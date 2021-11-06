Çalıştay toplandı

MHK sisteminin değiştirilmesi için somut adımlar atılmasını isteyen Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nin bu doğrultuda TFF'yle birlikte oluşturduğu 'Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu' Riva'da toplandı. Toplantıya TFF Danışmanı, IFAB Teknik Direktörü ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray de online olarak bağlandı. Elleray, komisyona Merkez Hakem Kurulu'nun işleyişi, hakemlik organizasyonu, hakemlerin gelişimi, VAR eğitimleri gibi konularda yapılacak araştırmalar ve planlamalarla ilgili bilgiler verdi. Çalışma Grubu, ilk toplantının sonunda kısa, orta ve uzun dönem çalışma esaslarını belirleyerek gerekli aksiyonların alınması konusunda hemfikir kaldı.

YENİ SİSTEM ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILACAK

Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu, bir an önce sonuca ulaşmak istiyor. Toplantıda Türk hakemliğinin çok daha iyi noktalara gelmesi için yeni sistemle ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülmesi kararı alındı.