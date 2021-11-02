İşte yeni MHK

Serdar Tatlı'nın istifasının ardından Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan yeni Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Dr. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, Başkan Vekili Ahmet Şahin oldu. Profesyonel lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa müsabakalarına hakem, gözlemci ve mentör atamalarını yapmak üzere, MHK Başkanı ve iki üyeden oluşturulan 'Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu'nda (PMİK) ise Başkan Ferhat Gündoğdu, Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım yer aldı