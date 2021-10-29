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Westerlo-Royal Antwerp: 2-1 | MAÇ SONUCU - Royal Antwerp Belçika Kupası'na veda etti

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp, konuk olduğu Westerlo'ya 2-1 yenilerek Belçika Kupası'na son 32 turunda veda etti. Antwerp'in tek golünü ise Fenerbahçe'den kiralanan Samatta kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 08:21
Westerlo-Royal Antwerp: 2-1 | MAÇ SONUCU - Royal Antwerp Belçika Kupası'na veda etti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp, Westerlo'ya 2-1 yenilerek Belçika Kupası'na son 32 turunda veda etti. Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Royal Antwerp, son 32 turunda 2. lig ekibi Westerlo'ya konuk oldu.

Keybus ve Foster'ın ilk yarıda kaydettiği gollerle maçı kazanan Westerlo, son 16 turuna yükseldi. Royal Antwerp'in tek golünü ise ikinci yarıda, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralanan Samatta attı.

Fenerbahçe, 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Royal Antwerp'e konuk olacak.



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