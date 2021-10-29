Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe kariyerinin kırılma anını anlattı

Beşiktaş'ın eski stoperi Pepe, 18 yaşında Corintians'tan Maritimo'ya nasıl transfer olduğunu açıkladı ve transferin öyküsünü anlattı.

"TRANSFER HİKAYEM KOMİK"

"İlk transferim biraz komik. Çünkü, beni izlemeye gelmemişlerdi. Maritimo, forvet almak için Brezilya'ya gelmişti. Corinthians Alagoas takımındaydım. Maritimo'nun başkanı ve teknik dierktörü antrenman maçımızı izleyecekti. Teknik direktörümüz beni tanıdığı için çok sert olduğumu ve cesaretimi biliyordu. Bana geldi ve dedi ki, "Bak Pepe, bu forveti izlemek için geldiler ama sen ona karşı yavaş oyna. Gol atmasına izin ver, çalım ye. Bu insanlar onu izlemek ve satın almak için buraya geldi. Kulübün iyiliği için onu satmamız lazım. Kulübün buna ihtiyacı var." dedi."

"O FORVETE TOP OYNATNADIM"

"Antrenman maçı başladı ve o forvet topu her aldığında ayağından çaldım. Top oynatmıyordum. Bir noktada teknik direktör bana bağırdı ve elimi kaldırıp özür diledim. Sonra yine aynı şekilde devam ettim. Maç bitene kadar ona rahat vermedim. Maritimo başkanı ve teknik direktörü, maç bittikten sonra yanıma geldi ve transferle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Hemen 'Evet' dedim."

"BABAMDAN İZİN ALDILAR"

"Maritimo'ya gidebilmek için babamdan izin almam gerekiyordu. Maritimo, babamla anlaştı. Maçta durdurduğum forveti de transfer ettiler. İkimiz birden Maritimo altyapısına gittik."

"CEBİMDE SADECE 5 EURO VARDI"

"Portekiz'e transfer olduğumda çok zorluklar yaşadım. Brezilya'dan gelirken babam aşağı yukarı cebime 5 euro koymuştu. Başka param yoktu. Babam bana, 'Portekiz'e git ama unutma, ne olursa olsun evinin kapısı sana her daim açık." demişti."

PEPE'NİN KARİYERİ

38 yaşındaki Pepe, 2001'de Maritimo'ya transfer olduktan 3 yıl sonra 2 milyon euro karşılığı Porto'ya gitti. Porto, 3 sezon oynattığı Pepe'yi 30 milyon euro bedelle Real Madrid'e sattı. Real Madrid'de 10 yıl geçiren Pepe, Beşiktaş'a bonservissiz transfer oldu. 1.5 yıllık Beşiktaş macerasının ardından Pepe, Porto'ya geri döndü.