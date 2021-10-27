West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
İngiltere Lig Kupası'nda (EFL) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. İki Premier Lig ekibinin karşı karşıya geleceği maçta West Ham United, Manchester City ile kozlarını paylaşacak. İşte heyecanla beklenen mücadele öncesinde öne çıkan detaylar...
WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
West Ham United - Manchester City maçı 27 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.