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West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası son 16 Tur maçında West Ham United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:06 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:06
West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

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İngiltere Lig Kupası'nda (EFL) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. İki Premier Lig ekibinin karşı karşıya geleceği maçta West Ham United, Manchester City ile kozlarını paylaşacak. İşte heyecanla beklenen mücadele öncesinde öne çıkan detaylar...

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Manchester City maçı 27 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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