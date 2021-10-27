TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den haberler (27.10.2021)

Kupasa Şile Yıldız'ı ağırlayacak Denizlispor'da sakatlıkları sona eren Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir'in forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.



TFF 1. Lig'de son 2 maçı kaybederek düşme potasına yaklaşan Altınordu, Adanaspor, Eyüpspor, Manisa FK ve A.Gücü maçlarında maksimum puan hedefliyor.



Tuzlaspor, Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket gibi sebeplerden PFDK'ya sevk edildi.



Cem Cambaz'ın istifa ettiği Artvin Hopaspor teknik direktör Osman Özdemir ile sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, 3. Lig 1. Grup'ta 9 maçta 9 puan topladı.