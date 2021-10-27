Haberler Futbol Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Lig Kupası

Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Lig Kupası

Almanya Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Borussia Mönchengladbach ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:12
Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Lig Kupası

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Almanya Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçları tüm hızıyla devam ediyor. İki Bundesliga ekibinin karşı karşıya geleceği maçta Borussia Mönchengladbach ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. İşte heyecanla beklenen mücadele öncesinde öne çıkan detaylar...

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih City maçı 27 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te Spor Smart 2'de canlı yayınlanacak.

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