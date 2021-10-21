Devler nefes kesti

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece nefes kesen maçlar oynanırken, ilginç olaylar da yaşandı. PSG'nin Leipzig'i 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikasında kazanılan penaltıyı Mbappe'ye bırakan Messi, hattrick yapma ihtimaline rağmen topun başına takım arkadaşını geçirdi. Liverpool'un Atletico Madrid'i 3-2 yendiği maçta ise iki gol atan Griezmann çok konuşuldu. Liverpool'un yıldızı Firmino'nun boynuna kramponu geçiren Fransız yıldız, direkt kırmızı kartla atıldı. Ajax'ın Dortmund'u 4-0 yendiği maç da öne çıkanlardandı.