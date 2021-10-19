Volkan Demirel için flaş iddia! Geri dönüyor

Milliyet'in haberine göre; 9 Ekim tarihinde Serkan Özbalta'nın yerine teknik direktörlüğe Naci Şensoy'u getiren 3-0 Adanaspor mağlubiyetinin ardından 17 Ekim itibariyle Şensoy'u da gönderen Manisa ekibinin Volkan Demirel 'e teklif götüreceği iddia edildi.

Naci Şensoy'un bir maçta görevinden alınması kentte geniş yankı uyandırdı. Kararın çok erken alındığını savunan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Türkiye'de uzun süre herhangi bir takım çalıştırmayan Şensoy'un zaten takımın başına getirilmesini yanlış bulan taraftarlar, koltuk emanet edildiyse de bu kadar sabırsız davranılmasının hatalı bir karar olduğu görüşünde birleşti.