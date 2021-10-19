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Volkan Demirel için flaş iddia! Geri dönüyor

Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Emre Belözoğlu döneminde yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Demirel'in teknik direktör olarak tyeşil sahalara geri döneceği yazıldı. TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın Demirel'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 09:50
Volkan Demirel için flaş iddia! Geri dönüyor

Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerinin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan, sonrasında ise beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel'in ismi sık sık çeşitli kulüplerle anılmaya devam ediyor.

Volkan Demirel için flaş iddia! Geri dönüyor

Milliyet'in haberine göre; 9 Ekim tarihinde Serkan Özbalta'nın yerine teknik direktörlüğe Naci Şensoy'u getiren 3-0 Adanaspor mağlubiyetinin ardından 17 Ekim itibariyle Şensoy'u da gönderen Manisa ekibinin Volkan Demirel'e teklif götüreceği iddia edildi.

Volkan Demirel için flaş iddia! Geri dönüyor

Naci Şensoy'un bir maçta görevinden alınması kentte geniş yankı uyandırdı. Kararın çok erken alındığını savunan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Türkiye'de uzun süre herhangi bir takım çalıştırmayan Şensoy'un zaten takımın başına getirilmesini yanlış bulan taraftarlar, koltuk emanet edildiyse de bu kadar sabırsız davranılmasının hatalı bir karar olduğu görüşünde birleşti.

Volkan Demirel için flaş iddia! Geri dönüyor

Siyah-beyazlılardaki görevi bir maç süren Şensoy'dan önce ise takımın başında yer alan Serkan Özbalta, Manisa'yı geçen sezon TFF 2. Lig'de şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Volkan Demirel için flaş iddia! Geri dönüyor

"ŞİMDİ SÖZ SIRASI BİZDE, GEREKEN YAPILACAK!"

Manisa FK, sportif direktör Serkan İşyapan'ın da görevine son verirken Manisa Başkanı Mevlüt Aktan, sosyal medya hesabından futbolculara sert bir çıkış yaparak, "Oyuncular söylemek istediklerini söylediler. Şimdi, Manisa Futbol Kulübünün sahibi olarak söz sırası bizdedir. Gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecektir. Kulübün iradesini ve gücümüzü herkesin iliklerine kadar hissetmesini sağlayacağız." ifadelerini kullanırken, kulübün resmi sosyal medya hesapları da Aktan'ın mesajını paylaştı.

Öte yandan Manisa'da oyuncu izleme komitesinde görev yapan Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar'la da yollar ayrıldı.

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