Volkan Demirel için flaş iddia! Geri dönüyor

Siyah-beyazlılardaki görevi bir maç süren Şensoy'dan önce ise takımın başında yer alan Serkan Özbalta, Manisa'yı geçen sezon TFF 2. Lig'de şampiyonluğa ulaştırmıştı.
"ŞİMDİ SÖZ SIRASI BİZDE, GEREKEN YAPILACAK!"
Manisa FK, sportif direktör Serkan İşyapan'ın da görevine son verirken Manisa Başkanı Mevlüt Aktan, sosyal medya hesabından futbolculara sert bir çıkış yaparak, "Oyuncular söylemek istediklerini söylediler. Şimdi, Manisa Futbol Kulübünün sahibi olarak söz sırası bizdedir. Gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecektir. Kulübün iradesini ve gücümüzü herkesin iliklerine kadar hissetmesini sağlayacağız." ifadelerini kullanırken, kulübün resmi sosyal medya hesapları da Aktan'ın mesajını paylaştı.
Öte yandan Manisa'da oyuncu izleme komitesinde görev yapan Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar'la da yollar ayrıldı.