Haberler Futbol Alt liglerden haberler (18.10.2021)

Alt liglerden haberler (18.10.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Alt liglerden haberler (18.10.2021)

BATMAN RAKİPSİZ
Bu sezon rakiplerinin kabusu olan Batman Petrol, dün de Kelkit Belediye'ye şans tanımadı. Doğu ekibi, Aykut Çift (2) ve Akın Akman'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti, 3. Lig 1. Grup'ta namağlup zirvedeki yerini korumayı bildi

TARTIŞMASIZ LİDER VAN
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Van Spor rüzgarı... 8. haftada Kahramanmaraş'a konuk olan kırmızı-siyahlılar, rakibini 3-0 mağlup etti, namağlup unvanıyla zirvedeki yerini korumayı bildi. Maraş deplasmanında Van'ın golleri 5 ve 42. dakikalarda Hamza Küçükköylü, 90'da da Emrah Tacir'den geldi.

AFJET AFYON'U CİHAN TAŞIDI: 1-0
Kırmızı Grup'ta oynanan mücadelede Afjet Afyonspor, evinde konuk ettiği Adıyaman'ı 1-0 mağlup etti. Cihan Kara'nın 62'de attığı golle galibiyete ulaşan Afyon'un kaybetmeme serisi 7 maça çıktı.

ESKİŞEHİRSPOR'A BUCA ŞOKU: 0-4
Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesindeki Eskişehirspor'a bir darbi de Bucaspor'dan geldi. İzmir ekibi, rakibini deplasmanda 4-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mehmet Fuat (2), Tunç Murat ve Recep Gül attı.

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