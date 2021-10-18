Alt liglerden haberler (18.10.2021)

BATMAN RAKİPSİZ

Bu sezon rakiplerinin kabusu olan Batman Petrol, dün de Kelkit Belediye'ye şans tanımadı. Doğu ekibi, Aykut Çift (2) ve Akın Akman'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti, 3. Lig 1. Grup'ta namağlup zirvedeki yerini korumayı bildi

TARTIŞMASIZ LİDER VAN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Van Spor rüzgarı... 8. haftada Kahramanmaraş'a konuk olan kırmızı-siyahlılar, rakibini 3-0 mağlup etti, namağlup unvanıyla zirvedeki yerini korumayı bildi. Maraş deplasmanında Van'ın golleri 5 ve 42. dakikalarda Hamza Küçükköylü, 90'da da Emrah Tacir'den geldi.

AFJET AFYON'U CİHAN TAŞIDI: 1-0

Kırmızı Grup'ta oynanan mücadelede Afjet Afyonspor, evinde konuk ettiği Adıyaman'ı 1-0 mağlup etti. Cihan Kara'nın 62'de attığı golle galibiyete ulaşan Afyon'un kaybetmeme serisi 7 maça çıktı.

ESKİŞEHİRSPOR'A BUCA ŞOKU: 0-4

Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesindeki Eskişehirspor'a bir darbi de Bucaspor'dan geldi. İzmir ekibi, rakibini deplasmanda 4-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mehmet Fuat (2), Tunç Murat ve Recep Gül attı.