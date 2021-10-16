Altın Top kapışması

Futbolun en prestijli ödüllerinden olan Ballon d'Or (Altın Top) yaklaşırken otoriteler de bir bir adaylarını belirledi. Manchester United'ın efsanesi Sir Alex Ferguson, Juventus'tan ayrılarak Premier Lig devine dönen Cristiano Ronaldo'yu favori olarak gösterdi. PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise tahmin edileceği gibi vatandaşı ve takımın yeni yıldızı Lionel Messi'nin ön planda olduğunu kaydetti. Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel ise takımının orta sahasındaki yıldızı Jorginho'yu önerdi.

KARIM BENZEMA'YI ÖNERDİ

Bayern Münih'in genç teknik direktörü Julian Nagelsmann kendi takımının forvetini favori olarak gösterdi. 34 yaşındaki çalıştırıcı, kendinden 1 yaş küçük olan golcüsü Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini söyledi. İtalya'yı Avrupa Şampiyonluğuna taşıyan Roberto Mancini de Thomas Tuchel ile aynı fikirde. Mancini, İtalya ile Avrupa Şampiyonluğu, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Jorginho'nun favori olduğunu belirtti. 'Fenomen' lakaplı gerçek Ronaldo ise Karim Benzema'yı öne çıkardı.