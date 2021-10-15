Sakaryaspor - Hekimoğlu Trabzon maçının saati Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nedeniyle değiştirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya gelecek.

Daha önce saat 19.00'da oynanacağı açıklanan zorlu mücadelenin saati 16.30 olarak değiştirildi.

Hekimoğlu Trabzon konuyla ilgili açıklama yayınladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Takımımızın 17 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının saati, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 19:00'da oynanacak olmasından dolayı her iki kulübün ortak isteği ile 16:30 olarak değiştirilmiştir.

o maçın saati derbi yüzünden değişmiş