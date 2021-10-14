Doyumsuz adam

Dünya futbol tarihini alt üst eden Cristiano Ronaldo her geçen gün yeni bir rekor kırıyor. 36 yaşındaki yıldız, Portekiz'in, sahasında Lüksemburg'u 5-0 mağlup ettiği maçta 3 gol atmayı başardı. Süper yıldız, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan "hat-trick" yaparak ayrıldı ve bu alanda zirveye oturdu. Dünya Kupası elemelerinde 36 gole ulaşan Ronaldo, milli takımda 115 kez fileleri sarsarak bu alandaki birinciliğini geliştirmeyi sürdürdü. Ancak durmaya da niyeti yok.

MESSI'NİN 3 MAÇ ÖNÜNDE

21. yüzyılda hattrick yapan futbolcular arasında Ronaldo yine başı çekiyor. Portekizli futbolcu, 58 kez hat-trick yarak zirvede bulunuyor. En yakın rakibi Lionel Messi'nin ise 55 hat-tricki bulunuyor. Ronaldo, kariyerinde 901 resmi maça çıkarken 679 gol atarak en çok fileleri sarsan futbolcu unvanına da sahip. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 178 kez ile en çok maça çıkan isim olan Ronaldo, 5 kez kupa sevinci yaşadı.