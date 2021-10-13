Famara Diedhiou hattrick yaptı! Namibya Senegal : 1-3

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. Tur H Grubu maçında Sadio Mane, Kalidou Koulibaly ve Idrissa Gueye gibi oyuncuların da formasını giydiği Senegal, deplasmanda Namibya'yı 3-1 mağlup ederken maça Aytemiz Alanyasporlu Famara Diedhiou damga vurdu.

22, 51 ve 84. dakikalarda rakip ağları sarsan Diedhiou hattrick yapmayı başardı. Maçta Namibya'nın tek golünü 27'de Peter Shalulile kaydetti.

Bu sonuçla elemelerde 4. maçında 4. galibiyetini alan Senegal, 12 puana ulaşırken Namibya 4 puanda kaldı. Senegal bu sonuçla grubu lider tamamlamayı ve 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 3. tura yükselmeyi garantiledi