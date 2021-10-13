Haberler Futbol Drogba'nın hat-trick yaptığı maçta Nasri'nin görüntüsü olay oldu!

Drogba'nın hat-trick yaptığı maçta Nasri'nin görüntüsü olay oldu!

Marsilya'nın efsaneler karması ile UNICEF'in karşı karşıya geldiği gösteri maçına Süper Lig'in eski yıldızları Didier Drogba ile Samir Nasri damgasını vurdu. Galatasaraylı eski futbolcu Didier Drogba maçta 3 gol atarak hat-trick yaparken, kariyerini geçtiğimiz günlerde noktalayan 34 yaşındaki Nasri'nin son hali ise görenleri şaşkın çevirdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:55
Drogba'nın hat-trick yaptığı maçta Nasri'nin görüntüsü olay oldu!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski golcü Didier Drogba, gösteri maçında hat-trick yaptı. Marsilya'nın efsaneler karması ve UNICEF'in karşılaştığı mücadeleyi 7-4 Marsilya kazandı. Karşılaşmada Antalyaspor forması da giyen Samir Nasri'nin kilolu görünümü dikkat çekti.

Fransız kulübü Marsilya'nın efsaneler karması, gösteri maçında UNICEF takımıyla karşılaşırken, mücadeleye Drogba ve Nasri damgasını vurdu. Formula 1 pilotu Pierre Gasly ile eski futbolcular Didier Drogba, Samir Nasri, Robert Pires ve Marcel Desailly gibi isimlerin forma giydiği mücadele, Marsilya efsaneler karmasının 7-4 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada 3 gol atan eski Galatasaraylı yıldız Dider Drogba formundan bir şey kaybetmediğini ispatlarken, futbolseverlerin de beğenisini kazandı.

NASRI'NİN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Antalyaspor forması giyen Fransız oyuncu Samir Nasri, fazla kilolarıyla dikkat çekti. Henüz 34 yaşındayken futbola veda eden Nasri, hayranlarını adeta şoka uğrattı.

SON DAKİKA