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Thibaut Courtois'dan UEFA'ya sert sözler!

Belçika Milli Takımı ve Real Madrid'in file bekçisi Courtois, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Belçika İtalya 3.'lük maçı sonrası konuştu. Deneyimli file bekçisi, "Birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Üçüncülük maçı tamamen para için oynanıyor. UEFA, Konferans Ligi'ni yarattı. Hep aynı. Süper Lig'e karşı çıktılar ama aynısını yapıyorlar. UEFA oyuncuları asla umursamıyor. Biz ne zaman dinleneceğiz? Asla!" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:52
Thibaut Courtois'dan UEFA'ya sert sözler!

Belçika Milli Takımı ve Real Madrid'in file bekçisi Courtois, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Belçika İtalya 3.'lük maçı sonrası konuştu.

Deneyimli file bekçisi, "Birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Üçüncülük maçı tamamen para için oynanıyor. UEFA, Konferans Ligi'ni yarattı. Hep aynı. Süper Lig'e karşı çıktılar ama aynısını yapıyorlar. UEFA oyuncuları asla umursamıyor. Sürekli yeni maçlar, yeni turnuvalar ekleniyor. Süper Lig'de oynamak isteyen takımlara kızabilirler ama oyunculara değil. Hep ceplerini düşünüyorlar. Biz robot değiliz." dedi.

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