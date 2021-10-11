Thibaut Courtois'dan UEFA'ya sert sözler!

Belçika Milli Takımı ve Real Madrid'in file bekçisi Courtois, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Belçika İtalya 3.'lük maçı sonrası konuştu.

Deneyimli file bekçisi, "Birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Üçüncülük maçı tamamen para için oynanıyor. UEFA, Konferans Ligi'ni yarattı. Hep aynı. Süper Lig'e karşı çıktılar ama aynısını yapıyorlar. UEFA oyuncuları asla umursamıyor. Sürekli yeni maçlar, yeni turnuvalar ekleniyor. Süper Lig'de oynamak isteyen takımlara kızabilirler ama oyunculara değil. Hep ceplerini düşünüyorlar. Biz robot değiliz." dedi.