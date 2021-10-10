Haberler Futbol SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Mirror, dünyanın en ilginç futbol sahalarını belirledi. İsviçre Alpleri'nden, alışveriş merkezi çatısına, en büyük su üstündeki stattan, kale arkası olmayan sahaya... İşte dünyanın en ilginç 10 futbol sahası...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 12:52
SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

Henningsvaer FC'nin stadyumu, Norveç'in Lofoten Adaları'nda bulunuyor.

SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da apartman üstü stat keyfi.

SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

Hırvat kulübü NK Imotski'ye ev sahipliği yapan Gospin Dolac stadyumu, 1989 yılında bir kraterde inşa edildi.

SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

Roma'nın antik Felice Su Kemeri'nin yanında bulunan Campo Gerini arazisinde tarihe tanıklık eden bir futbol sahası.

SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

Deniz seviyesinden 2.000 metre yükseklikte bulunan Ottmar Hitzfeld Stadyumu, Avrupa'nın en yüksek futbol sahasıdır. İsviçre Alpleri'nde bulunuyor ve FC Gspon'a ev sahipliği yapıyor.

SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

1991'de terk edilmiş bir okulun kalıntıları, Somali'nin Mogadişu kentinde tozlu bir sahada derme çatma odacıklar içinde maç izleyen futbolseverler.

SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

Manchester City'nin yıldızı Brezilyalı forvet oyuncusu Gabriel Jesus'un resminin olduğu, büyüdüğü Sao Paulo'nun Perus semtinde bir futbol sahası.

SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

İsviçre'deki Cenevre Gölü'nün üzerindeki bulunan bu futbol sahasında maç yapmak oldukça keyifli olabilir.

SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

Singapur'daki Marina Bay'deki dünyanın en büyük su üstündeki stadı.

SPOR HABERİ: Dünyanın en ilginç futbol sahaları belirlendi!

Portekiz'in Braga takımının stadının kale arkası yok. Çünkü bir kale arkasında boş bir arazi, diğer kale arkasında dağlar var.

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