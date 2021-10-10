İtalya - Belçika maçı CANLI | UEFA Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde 3.lük heyecanı yaşanıyor... UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalya – Belçika kozlarını paylaşıyor.
İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İtalya - Belçika maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başladı ve S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İTALYA - BELÇİKA MAÇININ İLK 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson, Barella, Locatelli, Pellegrini, Berardi, Raspadori, Chiesa
Belçika: Courtois, Castagne, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Saelemaekers, Witsel, Tielemans, Vanaken, Carrasco, Batshuayi