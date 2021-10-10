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İtalya - Belçika maçı CANLI | UEFA Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Belçika üçüncülük maçında kozlarını paylaşıyor. Batshuayi'li Belçika, son Avrupa Şampiyonu İtalya ile mutlak galibiyet için yarışıyor. İtalya - Belçika maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 16:02
İtalya - Belçika maçı CANLI | UEFA Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde 3.lük heyecanı yaşanıyor... UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalyaBelçika kozlarını paylaşıyor.

İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İtalya - Belçika maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başladı ve S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İTALYA - BELÇİKA MAÇININ İLK 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson, Barella, Locatelli, Pellegrini, Berardi, Raspadori, Chiesa

Belçika: Courtois, Castagne, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Saelemaekers, Witsel, Tielemans, Vanaken, Carrasco, Batshuayi

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