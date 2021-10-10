Alt liglerden haberler (10.10.2021)

-TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün Somaspor ile karşılaşacak Turgutlu'da hafif sakatlıkları bulunan Erdoğan ve Ozan İsmail'in durumu maç saatinde netleşecek.

-Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 22 transfer ile yeni bir takım oluşturduklarını, adaptasyon sorununu hallettiklerini ve üst sıralara çıkmak için çok çalıştıklarını söyledi.

-2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928'i tek golle ye nerek 2 maçlık yenilgi serisine son veren Nazilli, bugün Karatay Konya maçını da kazanıp serisi yakalamak istiyor.

-Manisa FK'da Serkan Özbalta'nın yerine hafta içinde teknik direktörlük görevine getiren Naci Şensoy, resmi sözleşme imzaladı; başarılı olmak istediğini söyledi.