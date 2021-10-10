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Alt liglerden haberler (10.10.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 06:50
Alt liglerden haberler (10.10.2021)

-TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün Somaspor ile karşılaşacak Turgutlu'da hafif sakatlıkları bulunan Erdoğan ve Ozan İsmail'in durumu maç saatinde netleşecek.

-Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 22 transfer ile yeni bir takım oluşturduklarını, adaptasyon sorununu hallettiklerini ve üst sıralara çıkmak için çok çalıştıklarını söyledi.

-2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928'i tek golle ye nerek 2 maçlık yenilgi serisine son veren Nazilli, bugün Karatay Konya maçını da kazanıp serisi yakalamak istiyor.

-Manisa FK'da Serkan Özbalta'nın yerine hafta içinde teknik direktörlük görevine getiren Naci Şensoy, resmi sözleşme imzaladı; başarılı olmak istediğini söyledi.

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