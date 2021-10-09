İsveç Kosova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsveç ile Kosova karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ev sahibinde Zlatan Ibrahimovic, Isaac Kiese Thelin ve Mattias Johansson'un sakatlıkları bulunuyor. Kosova'da ise Lirim Kastrati yine sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç-Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İSVEÇ-KOSOVA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç'in sahasında Kosova'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

İSVEÇ-KOSOVA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İsveç: Robin Olsen; Emil Krafth, Victor Lindelof, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg, Emil Forsberg; Aleksandar Isak, Dejan Kulusevski

Kosova: Arijanet Muric; Florent Hadergjonaj, Amir Rrahmani, Fidan Aliti, Mërgim Vojvoda; Elbasan Rashani, Florian Loshaj, Ibrahim Drešević, Zymer Bytyqi; Vedat Muriqi, Milot Rashica