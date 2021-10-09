Alt liglerden haberler (09.10.2021)

BURAK İNCE GUARDIAN'DA

Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce, The Guardian'ın gelecek vaat eden 60 oyuncusu arasına girdi. İnce için, "Muhteşem bir tekniği ve dripling kabiliyeti var. En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuması" yorumu yapıldı.

LİGLERDE HEYECAN SÜRÜYOR

TFF 3. Lig'de 6. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Üç grupta birbirinden önemli 27 karşılaşmanın ardından 6. haftanın perdesi kapanacak. TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup karşılaşmaları ise yarın oynanacak. Milli ara nedeniyle bu hafta 1. Lig oynanmayacak.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçta 1 puanla düşme hattında yer alan Turgutluspor, teknik direktör Kazım Akgün'le karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığını duyurdu.



Hikmet Sevim'le yol ayrımına giden Esenler Erokspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. 3. Lig temsilcisi, 49 yaşındaki Mustafa Sarıgül'le anlaşma sağladı.



Yoğun bir tempoda çalışan Denizlispor, günde çift idmanla kondisyon seviyesini artırıyor. Eksik ismin olmadığını belirten şube sorumlusu Necip İrdem, daha iyi bir seviyede döneceklerini söyledi.



Serkan Özbalta'yla yollarını ayıran Manisa FK, Naci Şensoy'la anlaşma sağlandığını duyurdu. 63 yaşındaki teknik adam, önümüzdeki günlerde imzayı atacak.