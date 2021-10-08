Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Belçika'yı 3-2 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan FIFA dünya sıralamasında zirvede yer alan Belçika ile son dünya şampiyonu Fransa arasındaki müsabakada Belçika, VAR tarafından ofsayt kontrolünün de yapıldığı pozisyonda Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçti.

Maçın ilk golünden 4 dakika sonra Belçika, Romelu Lukaku ile 41. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı da bu skorla sona erdi: 2-0 Belçika'nın gollerinde asistler ise Kevin de Bruyne'den geldi. İkinci yarıda Fransa'nın forveti Karim Benzema, 62. dakikada bulduğu gol skoru 2-1'e getirdi.