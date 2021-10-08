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Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

Son dakika spor haberleri... UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Belçika ile Fransa, İtalya'nın Torino kentinde karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Maviler, mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. Dünya basını da bu ses getiren geri dönüşü manşetlerine taşıdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 08:18 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 08:42
Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Belçika'yı 3-2 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan FIFA dünya sıralamasında zirvede yer alan Belçika ile son dünya şampiyonu Fransa arasındaki müsabakada Belçika, VAR tarafından ofsayt kontrolünün de yapıldığı pozisyonda Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçti.

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

Maçın ilk golünden 4 dakika sonra Belçika, Romelu Lukaku ile 41. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı da bu skorla sona erdi: 2-0 Belçika'nın gollerinde asistler ise Kevin de Bruyne'den geldi. İkinci yarıda Fransa'nın forveti Karim Benzema, 62. dakikada bulduğu gol skoru 2-1'e getirdi.

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

Belçika'dan Youri Tielemans'ın Fransız forvet Antoine Griezmann'a ceza sahası içinde müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi. Kylian Mbappe, 69. dakikada penaltı atışıyla skoru eşitledi: 2-2 Romelu Lukaku'nun 87. dakikada bulduğu gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın uzatmaya gideceğinin düşünüldüğü son anlarda, Fransa'dan Theo Hernandez'in 90. dakikada bulduğu gol ile takımını finale taşıdı. Mücadele, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetlerden bazıları...

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

BBC (İNGİLTERE)

"Fransa, Uluslar Ligi'nde finale yükselmek için Belçika'yı muhteşem bir geri dönüşle sersemletti"

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

DERNIERE HEURE (BELÇİKA)

"Fransa, Kırmızı Şeytanlar'ı devirdi ve Uluslar Ligi'nde finale yükseldi"

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

L'EQUIPE (FRANSA)

"Benzema ve Mbappe, isyanı tetikledi"

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

FOOT MERCATO (FRANSA)

"Fransa, çılgın maçta Belçika'yı devirdi ve İspanya'yla finalde eşleşti"

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

LE PARISIEN (FRANSA)

"Dünya şampiyonları geri döndü"

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

LE FIGARO (FRANSA)

"Deschamps: Fransa, her zaman dünyanın en iyi milli takımları arasındadır"

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

LA NACION (ARJANTİN)

"Fransa hatalarını düzeltti, Belçika'ya inanılmaz bir maç yaşattı. Finalde İspanya ile oynayacak"

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

OLE (ARJANTİN)

"İnanılmaz: Fransa son dakikada kazandı ve finalist oldu"

Belçika-Fransa maçı dünya basınında geniş yankı uyandırdı! İşte manşetler

MAIS FUTEBOL (PORTEKİZ)

"Fransa, Belçika'yı heyecan verici bir geri dönüşle mağlup etti"

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