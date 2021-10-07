Şeffaf atama

Sezonun daha başında olmamıza rağmen atamalar ve hakem performansları konusunda ciddi sıkıntılar var. Kulüpler Birliği dün bu gündemle toplandı. Toplantıya katılan başkanlar ve kulübü temsil eden idareciler önemli bir konu üzerinde uzlaştı: MHK başkanlarının değişmesiyle sorun çözülmüyor. Sistem baştan aşağı yenilenmeli. 5 büyük ligin bu yöndeki olumlu çözümleri Türk futboluna eklenmeli. Bugün alınan kararlar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile masaya yatırılacak.

BU ŞEKİLDE GİTMEZ

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Merkez Hakem Kurulu yapısıyla ilgili 6-7 ayı aşkındır bir çalışmamız var. Son zamanlarda kem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var. Yol haritasını belirledik. 6 büyük ligden biriyiz diyorsanız, tüm yapılar bunlarla uyumlu olmalı. Kurulların yapısı genel kurulda değişti. MHK'nin yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı. Tüm kulüp başkanları şunu soruyor; 'Atamalar, değerlendirmeler neye göre yapılıyor?' Bunlar şeffaf olmalı"

Aykut İNCE

BAZI İSİMLER HEP ORADA!

Ahmet Ağaoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sıkıntılı bir yapısı olduğunu söyledi. Ağaoğlu "20 yıldır bir MHK gidiyor, bir başka MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor" dedi. Artık sistemin değişmesi gerekiyor.

HAKEM VE VAR'DAN BİZLER DE RAHATSIZIZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir iyice artan hakem hatalarından kendilerinin de memnun olmadığını dile getirdi. Özdemir "Bazı hakem kararları ve bazı VAR uygulamalarından biz de rahatsızız. Biz bu kadar büyük VAR tesisleri kurmuşler bu yatırımları yapmışken bu durumları yaşanması bizi üzüyor. Ama bu İtalya'da da, Fransa'da da, İngiltere'de de böyle. İnsan takdiri işin içine girince istenmeyen olaylar olabiliyor" dedi.

