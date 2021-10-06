Kulüpler Birliği'nden tarihi toplantı! Gündem: Hakem hataları

Kulüpler Birliği, Türk futbolunun kanayan yarası olan hakem hatalarına son vermek için bugün toplanıyor. Saat 13.00'te başlayacak bu önemli toplantı, futbolumuzu hak ettiği seviyeye çıkaracak bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki birlik, 60 yıldır reform yapılmayan MHK'nin yapısını değiştirecek formülleri masaya yatıracak. Toplantıda, hakem atamalarının La Liga modeliyle yapılması da görüşülecek. Bu modelde hakemleri 'yapay zeka' belirliyor. Tüm takımların şikayetçi olduğu hakemler konusuna kalıcı çözüm getirmek isteyen Kulüpler Birliği, alınacak kararları TFF'ye sunacak.