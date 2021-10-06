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Kolombiya'da kartel çatışması futbol sahasında bitti! 2 ölü

Son dakika haberi... Kolombiya'nın Valle del Cauca eyaletinde istenmeyen bir olay gerçekleşti. Realengo teknik direktörü Willington Canizalez ve yardımcı hakem Juan Carlos Quinonez, maç esnasında Realengo ve Villa del Mar kartellerinin aralarındaki çatışmadan seken kurşunla hayalarını kaybettiler. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 09:55
Kolombiya'da kartel çatışması futbol sahasında bitti! 2 ölü

Kolombiya'nın Valle del Cauca eyaletinde yer alan Cali şehrinde iki kartel arasında silahlı çatışma çıktı.

Realengo ve Villa del Mar kartellerinin üyeleri Terron Colorado Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.

Kartel üyeleri arasında çıkan silahlı çatışma, o sırada bir maçın oynandığı yakınlardaki bir futbol sahasında devam etti. Sahadakiler çapraz ateşin ortasında kaldı.

Cali Metropolitan Polisi, kurşunların hedefi olan iki kişinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır iki kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin Realengo takımının 41 yaşındaki teknik direktörü Willington Canizalez ile yardımcı hakem Juan Carlos Quinonez olduğu öğrenildi.

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