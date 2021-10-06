Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

HANGİ KULÜP NE KADAR PARA AKLADI? Öncelikle; Dejan Veljkovic üzerinden toplamda 31 milyon Euro tutarında sahte sözleşme yapıldı. Kulüpler ödenen rakamın 19.2 milyon Euro olduğunu beyan etti. Mechelen 10 milyon Euro'yu aşan değerle bu konuda başı çekiyor. Standard 6 milyon Euro, Anderlecht 2.8 milyon Euro, Club Brugge de 2.7 milyon Euro ile takipte.

İşte o kulüplerin kaçırdığı vergi tutarları:

▶ Mechelen : 10 milyon 435 bin 500 Euro

▶ Standart : 6 milyon 28 bin 932 Euro

▶ Anderlecht : 2 milyon 805 bin Euro

▶ C.Brugge : 2 milyon 749 bin 250 Euro

▶ Genk : 2 milyon 483 bin Euro

▶ Lokeren : 1 milyon 602 bin Euro

▶ Oostende : 1 milyon 588 bin Euro

▶ Leuven : 1 milyon 492 bin 400 Euro

▶ Kortrijk : 622 bin 500 Euro

▶ Gent : 509 bin 500 Euro

▶Beveren : 425 bin Euro

▶ S.Truiden : 294 bin 500 Euro

Toplam : 31 milyon 35 bin 582 Euro