Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

Futbolcu temsilcileri zaman zaman transfer başarılarıyla övgüye değer bulunurken, zaman zaman da bazı 'kirli' dosyaları sebebiyle gündemde yer alıyor. Belçika'da yaşanan olay tam da bir kulüp-menajer skandalı olarak tanımlanabilir. Futbolcu menajeri Dejan Veljkovic üstünden Belçika'da hangi kulüplerin vergi kaçırdığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma yapılıyor. Detaylar haberde...
12 KULÜP VERGİ KAÇIRDI
'Veljkovic Sistemi' olarak adlandırılan sistemde bir kazan-kazan ilişkisi söz konusu. Belçika'da 12 kulüp, vergi makamlarını aldatmak ve zenginleşebilmek için işbirliği yaptı. Bu işbirliğine göre kulüpler yıllardır herkesi mali açıdan aldatıyor!
SAHTE SÖZLEŞME VE FATURALAR...
Geniş çaplı soruşturmada sahte sözleşmeler ve bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmayı yapan yetkililer, yaklaşık 31 milyon Euro değerinde sahte sözleşme ve faturalara ulaştı. Bu Belçika basınına da yansıdı.