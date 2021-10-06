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Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

Son dakika spor haberi... Belçika'da futbol kulüpleri, şu sıralar vergi kaçırma suçu ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Flemen gazeteleri konuyu enine boyuna araştırırken, dev miktarların kaçırıldığı ifade edildi. Vergi kaçırma ile beraber kara para aklama ve sahte fatura düzenleme ile de kulüpler suçlanıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 12:47
Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

Futbolcu temsilcileri zaman zaman transfer başarılarıyla övgüye değer bulunurken, zaman zaman da bazı 'kirli' dosyaları sebebiyle gündemde yer alıyor. Belçika'da yaşanan olay tam da bir kulüp-menajer skandalı olarak tanımlanabilir. Futbolcu menajeri Dejan Veljkovic üstünden Belçika'da hangi kulüplerin vergi kaçırdığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma yapılıyor. Detaylar haberde...

Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

12 KULÜP VERGİ KAÇIRDI
'Veljkovic Sistemi' olarak adlandırılan sistemde bir kazan-kazan ilişkisi söz konusu. Belçika'da 12 kulüp, vergi makamlarını aldatmak ve zenginleşebilmek için işbirliği yaptı. Bu işbirliğine göre kulüpler yıllardır herkesi mali açıdan aldatıyor!

Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

SAHTE SÖZLEŞME VE FATURALAR...
Geniş çaplı soruşturmada sahte sözleşmeler ve bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmayı yapan yetkililer, yaklaşık 31 milyon Euro değerinde sahte sözleşme ve faturalara ulaştı. Bu Belçika basınına da yansıdı.

Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

AVUKATI NE DEDİ?
Ajansspor'un haberine göre, menajer Dejan Veljkovic'in avukatı Kris Luyckx da kulüplerle kurduğu ilişki sebebiyle suçlananan müvekkili üzerinden 30-40 milyon Euro kadar aklandığını dile getirdi.

Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

HANGİ KULÜPLER VERDİ KAÇIRDI?
Flaman gazeteleri; söz konusu kirli düzende yer alan Anderlecht, FC Bruges, Genk, Sporting Lokeren, KV Ostende, OH Leuven, Kortrijk, Waasland Beveren ve Sint-Truiden kulüplerine ulaşmaya çalıştı.

Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

Ancak; vergi kaçırdığı ve bu hileli plana karıştığı belirtilen kulüplerin yöneticileri, 'Hiçbir şekilde sahte faturalar düzenlemediklerini' dile getirdi. Anderlecht Kulübü'nün eski yönetimi de sahtecilik, dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlanıyor.

Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

HANGİ KULÜP NE KADAR PARA AKLADI?
Öncelikle; Dejan Veljkovic üzerinden toplamda 31 milyon Euro tutarında sahte sözleşme yapıldı. Kulüpler ödenen rakamın 19.2 milyon Euro olduğunu beyan etti. Mechelen 10 milyon Euro'yu aşan değerle bu konuda başı çekiyor. Standard 6 milyon Euro, Anderlecht 2.8 milyon Euro, Club Brugge de 2.7 milyon Euro ile takipte.

Belçika futbolu bu haberle çalkalanıyor! Kara para aklama ve 30 milyon euro...

İşte o kulüplerin kaçırdığı vergi tutarları:
▶ Mechelen : 10 milyon 435 bin 500 Euro
▶ Standart : 6 milyon 28 bin 932 Euro
▶ Anderlecht : 2 milyon 805 bin Euro
▶ C.Brugge : 2 milyon 749 bin 250 Euro
▶ Genk : 2 milyon 483 bin Euro
▶ Lokeren : 1 milyon 602 bin Euro
▶ Oostende : 1 milyon 588 bin Euro
▶ Leuven : 1 milyon 492 bin 400 Euro
▶ Kortrijk : 622 bin 500 Euro
▶ Gent : 509 bin 500 Euro
▶Beveren : 425 bin Euro
▶ S.Truiden : 294 bin 500 Euro

Toplam : 31 milyon 35 bin 582 Euro

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