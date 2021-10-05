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Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'ün logosu tanıtıldı

2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün logosu tanıtıldı. UEFA'dan yapılan açıklamada, ""Turnuvanın marka kimliği bu akşam Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir "EURO"nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!" ifadeleri kullanıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 23:03 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 23:34
Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'ün logosu tanıtıldı

2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'ün logosu tanıtıldı.

UEFA'nın logoyu tanıtırken kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Turnuvanın marka kimliği bu akşam 20:24CEST'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir "EURO"nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!"

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