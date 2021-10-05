2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'ün logosu tanıtıldı.
UEFA'nın logoyu tanıtırken kullandığı ifadeler şu şekilde:
"Turnuvanın marka kimliği bu akşam 20:24CEST'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir "EURO"nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!"
🏆 Introducing… #EURO2024!— UEFA (@UEFA) October 5, 2021
🎨 The brand identity for the tournament was unveiled at 20:24CEST this evening at the Olympiastadion in Berlin, Germany. It promotes a EURO where everyone feels welcome and diversity is celebrated. Bring your colours! pic.twitter.com/Aqq0GrBIl3