2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'ün logosu tanıtıldı.

UEFA'nın logoyu tanıtırken kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Turnuvanın marka kimliği bu akşam 20:24CEST'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir "EURO"nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!"