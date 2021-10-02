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Son dakika spor haberi: Diego Costa'nın adı bahis skandalına karıştı

Son dakika spor haberleri... Sezon başında adı sıkça Beşiktaş'la anılan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa, Atletico Mineiro'ya transfer olmuştu. Yıldız ismin adı bahis skandalına karıştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 13:46
Son dakika spor haberi: Diego Costa'nın adı bahis skandalına karıştı

Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da forma giyen İspanyol golcü Diego Costa'nın başı dertte... Ülke basınında yer alan haberlere göre tecrübeli yıldız, "spor bahisleri içeren kumar, kara para aklama, para kaçakçılığı ve suç örgütü" gibi iddiları içeren soruşturmanın başrollerinden biri olarak gösteriliyor.

Brezilya basını, oyuncunun Sergipe'deki evinde polis tarafından arama yapıldığını duyurdu. Costa'nın avukatı Aurelio Belem, yıldız ismin İspanya'da yaptığı bahislerden dolayı Brezilya'da hedef haline geldiğini söyledi.

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