Barçalı Emre!

Alt yapısından yetiştiği Kayserispor'dan Barcelona'ya imza atan Emre Demir, transfer sürecinin ardından ilk kez konuştu. Ailesiyle hep Avrupa'da oynama hayali kurduğunu belirten 17 yaşındaki futbolcu, "Şimdi daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Futbolda şansın ne zaman geleceği belli olmuyor. Şans geldiğinde de her zaman hazır olmak lazım. O şansı da değerlendirmek lazım. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Barcelona'ya gideceğimi sözleşmeye imza atacağımda öğrendim" sözlerini sarf etti.