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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Eski İngiliz futbolcu Roger Hunt 83 yaşında yaşamını yitirdi

Son dakika spor haberleri... İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski yıldızı Roger Hunt hayatını kaybetti. Liverpool, 83 yaşında yaşamını yitiren Hunt için bir taziye mesajı paylaştı. Efsane isim, İngiltere'nin kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda takımın en önemli oyuncuları arasında gösteriliyordu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:22 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:59
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Eski İngiliz futbolcu Roger Hunt 83 yaşında yaşamını yitirdi

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski golcüsü Roger Hunt, 83 yaşında hayatını kaybetti. Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Efsanevi eski oyuncumuz Roger Hunt'ın vefatının yasını tutuyoruz. Bu üzücü ve zor zamanda Roger'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikteyiz" ifadeleri kullanıldı.

ROGER HUNT KİMDİR?

İngiltere'nin kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Hunt, altı maçta da forma giymiş ve 3 gol atmıştı. Liverpool formasıyla iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Hunt, 492 maçta attığı 285 golle kulüp tarihinin en skorer ikinci ismi olmayı başardı.


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