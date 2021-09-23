‘Milletimize armağan’

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nda söz hocanın… Hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu kupayı kazanan Osman Çakmak, "En az gol yiyen takımız. Turnuvanın en değerli oyuncusu, asist kralı, gol kralı bizde. Türk milletine armağan olsun. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağız. Türk milletinin desteğini istiyoruz" dedi. Çakmak, sözlerine şöyle devam etti: "Çok zor süreçten geçtik. Pandemiydi, sel felaketiydi, depremlerdi, yangınlardı. Yani hep olumsuzluklar vardı. Bunu olumlu bir havaya çevirmek lazımdı."