‘Lionel Messi bir zalimdi’

Barcelona Teknik Direktörü Koeman, eski öğrencisi Messi için konuştu. Tecrübeli hoca, Arjantinli ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtip, "Antrenmanlarda dahi kaybetmeye tahammülü yoktu. Onunla yaşlı futbolcular, gençlere kaybetmiyordu. Bu bir kez oldu ve Messi buna çok sinirlendi.
Barcelona Teknik Direktörü Koeman, eski öğrencisi Messi için konuştu. Tecrübeli hoca, Arjantinli ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtip, "Antrenmanlarda dahi kaybetmeye tahammülü yoktu. Onunla yaşlı futbolcular, gençlere kaybetmiyordu. Bu bir kez oldu ve Messi buna çok sinirlendi.