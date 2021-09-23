Her yerde zirvede

YILLARCA formasını giydiği Barcelona'dan ayrılan Messi'nin en çok kazanan futbolcular listesinde Ronaldo'nun arkasında kalması sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaydı. İki yıldızın ardından yine PSG forması giyen Neymar, 95 milyon dolar ile üçüncü, Mbappe 43 milyon dolarla 4.'lükte kaldı. Salah, Lewandowski, İniesta, Pogba gibi isimler de listede yer aldı.
YILLARCA formasını giydiği Barcelona'dan ayrılan Messi'nin en çok kazanan futbolcular listesinde Ronaldo'nun arkasında kalması sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaydı. İki yıldızın ardından yine PSG forması giyen Neymar, 95 milyon dolar ile üçüncü, Mbappe 43 milyon dolarla 4.'lükte kaldı. Salah, Lewandowski, İniesta, Pogba gibi isimler de listede yer aldı.