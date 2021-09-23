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Her yerde zirvede

CR7 yalnızca sahada değil en çok kazananlarda da ilk sırayı aldı, Messi, Neymar ve Mbappe’yi solladı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Her yerde zirvede
YEŞİL sahalardaki rekabetleriyle tüm dünyanın yakından takip ettiği futbolcular, bu kez kazananlar listesinde yarıştı. Forbes Dergisi, 2021'in en çok kazanan 10 futbolcusunu açıkladı. Maaş, sponsor gelirleri ve bonuslar hesaba katılarak hazırlanan listede Juventus'tan eski takımı Manchester United'a imza atan Cristiano Ronaldo ilk sırayı aldı. 2021 yılında 125 milyon dolar kazanan Portekizli yıldız oyuncuyu, her zaman kıyaslandığı Lionel Messi takip etti. PSG'ye transer olan Arjantinli oyuncu, 110 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasına adını yazdırdı.
YILLARCA formasını giydiği Barcelona'dan ayrılan Messi'nin en çok kazanan futbolcular listesinde Ronaldo'nun arkasında kalması sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaydı. İki yıldızın ardından yine PSG forması giyen Neymar, 95 milyon dolar ile üçüncü, Mbappe 43 milyon dolarla 4.'lükte kaldı. Salah, Lewandowski, İniesta, Pogba gibi isimler de listede yer aldı.
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