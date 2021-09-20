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James Rodriguez transferinde sona gelindi! Yeni takımı..

Son dakika transfer haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in yeni rotası belli oluyor. Yaz transfer sezonunun son günlerinde Başakşehir ile görüşen ancak anlaşmaya varamayan James Rodriguez, Katar'a gidiyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 19:53
James Rodriguez transferinde sona gelindi! Yeni takımı..

Transferin son günlerinde ismi Başakşehir ile anılan James Rodriguez, bu transferin gerçekleşmemesi sonrası rotasını Katar'a kırdı.

Liverpool Echo'da yer alan habere göre; James Rodriguez, Everton'da düşünülmemesi ve Avrupa'da gideceği ülke kalmaması sonrası Katar kulüpleriyle görüşmelere başladı. Bir kulüple görüşmelerini ilerleten James Rodriguez, kısa süre içerisinde yeni kulübüne imza atacak.

30 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Real Madrid tarafından 2014 yazında 75 milyon euro bonservisle transfer edildikten sonra 2020 yazında bonservissiz olarak Everton'a transfer olmuştu.

James, geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 23 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.

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