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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ampute Milli Takım'a tebrik!

Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'mızı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar…" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 23:32 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 23:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ampute Milli Takım'a tebrik!

Ampute Milli Futbol Takımı'mız Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, finalde İspanya'yı 6-0 devirerek şampiyon oldu. Milli sporcularımızın bu başarısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar…" ifadelerini kullandı.

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