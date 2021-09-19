Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ampute Milli Takım'a tebrik!

Ampute Milli Futbol Takımı'mız Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, finalde İspanya'yı 6-0 devirerek şampiyon oldu. Milli sporcularımızın bu başarısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar…" ifadelerini kullandı.