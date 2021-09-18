Türkiye - Rusya: 5-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Ampute Milli Futbol Takımı'mız finalde!

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İrlanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 5-2 kazandı ve namağlup finale yükseldi.

Cracovia Stadyumu'nda oynanan maçta Ay-Yıldızlı ekibin gollerini 21 ve 50+3'üncü dakikada Kemal Güleş, 24 ve 32'nci dakikalarda Rahmi Özcan ile 42'nci dakikada Valerii Sadovski (kendi kalesine) kaydetti. Rusya'nın gollerini ise 14'üncü dakikada Igor Gamaonov, 25+2'nci dakikada Dimitri Udalov'dan attı.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı.

FİNALDE RAKİP İSPANYA!

Ampute Milli Takımı'mızın finaldeki rakibi İspanya oldu. Türkiye-İspanya mücadelesi 19 Eylül Pazar (yarın) TSİ 21.00'de oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.