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Dani Alves Sao Paulo'dan ayrıldı

38 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Sao Paulo'dan ayrıldı. Brezilya ekibi tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 08:34
Dani Alves Sao Paulo'dan ayrıldı

Brezilya'nın Sao Paulo kulübü, takımın deneyimli oyuncusu Dani Alves'in kontratının fesh edildiğini açıkladı.

Yapılan duyuruda Dani Alves'in 2022'nin Aralık ayına kadar devam edecek olan sözleşmesinin karşılıklı feshi için gerekli evrakların imzalandığı açıklandı. Böylelikle deneyimli sağ bekin 2019 Ağustos'unda başlayan Sao Paulo macerası sona ermiş oldu.

38 yaşındaki oyuncu, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle geçen hafta antrenmanlara çıkmayı reddetmişti. Dani Alves'in kalan alacağının 2,1 milyon euro olduğu bilgisi de basına yansımıştı.

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