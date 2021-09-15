Lewandowski'den inanılmaz performans! 18 maçta...

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Barcelona maçında da takımını sırtlayan isimlerden oldu. 3-0 sona eren karşılaşmada 2 gol birden atan Polonyalı dünya yıldızı, inanılmaz serisini de devam ettirdi. Bayern Münih formasıyla çıktığı son 18 maçta da gol atan Lewandowski, tam 28 kez ağları havalandırdı.
İşte Lewandowski'nin gol attığı takımlar;
Bielefeld
E. Frankfurt
Lazio
Köln
BVB
W.Bremen
Lazio
Stuttgart
Mainz
Gladbach
Freiburg
Augsburg
Gladbach
BVB
Köln
H. Berlin
Leipzig
Barcelona
Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Barcelona maçında da takımını sırtlayan isimlerden oldu. 3-0 sona eren karşılaşmada 2 gol birden atan Polonyalı dünya yıldızı, inanılmaz serisini de devam ettirdi. Bayern Münih formasıyla çıktığı son 18 maçta da gol atan Lewandowski, tam 28 kez ağları havalandırdı.