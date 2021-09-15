Lewandowski'den inanılmaz performans! 18 maçta...

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Barcelona maçında da takımını sırtlayan isimlerden oldu. 3-0 sona eren karşılaşmada 2 gol birden atan Polonyalı dünya yıldızı, inanılmaz serisini de devam ettirdi. Bayern Münih formasıyla çıktığı son 18 maçta da gol atan Lewandowski, tam 28 kez ağları havalandırdı.



İşte Lewandowski'nin gol attığı takımlar;



Bielefeld

E. Frankfurt

Lazio

Köln

BVB

W.Bremen

Lazio

Stuttgart

Mainz

Gladbach

Freiburg

Augsburg

Gladbach

BVB

Köln

H. Berlin

Leipzig

Barcelona